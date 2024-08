Mikel Merino é o novo jogador do Arsenal - Divulgação/Arsenal

Mikel Merino é o novo jogador do ArsenalDivulgação/Arsenal

Publicado 27/08/2024 22:55

O Arsenal anunciou nesta terça-feira (27) a contratação do meia Mikel Merino, campeão da Eurocopa 2024 com a Espanha. O jogador, de 28 anos, que estava no Real Sociedad, da Espanha, custou 32 milhões de euros (mais de 196 milhões de reais na cotação atual) e assinou até o junho de 2028.

Merino marcou o gol da Espanha na prorrogação contra a Alemanha na fase quartas de final da Euro e ganhou destaque. Em sua passagem pelo Real Sociedad, onde estava desde 2018, foram 242 jogos, 27 gols marcados e 30 assistências.

O brasileiro Edu Gaspar, diretor esportivo do Arsenal, comentou sobre a contratação de Merino, que vestirá a camisa 23 do clube inglês.

"Estamos muito felizes com a transferência de Mikel Merino. Foi mais um grande esforço de várias pessoas do clube para finalizar o negócio por um jogador que despertou o interesse de vários clubes. Mikel foi um importante alvo para nós neste verão e identificamos que ele é um jogador que pode se encaixar perfeitamente no nosso elenco", disse Edu Gaspar.

O meia já se juntou ao elenco e pode estrear neste sábado (31), no Emirates, contra o Brighton, pela terceira rodada da Premier League.