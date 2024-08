Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, - Fayez Nureldine/AFP

Publicado 27/08/2024 13:42 | Atualizado 27/08/2024 13:44

Rio - O atacante Cristiano Ronaldo, de 39 anos, está no fim da sua carreira, o Al-Nassr, da Arábia Saudita, deve ser seu último time. O português não definiu uma data para sua aposentadoria, mas confirmou que não deve mudar de equipe.

"Não sei se vou me aposentar logo, se vai ser em dois ou três anos, mas provavelmente será aqui no Al-Nassr", afirmou em entrevista ao canal português "Now".



No total, Cristiano Ronaldo entrou em campo em 73 jogos, fez 67 gols e deu 16 assistências pelo Al-Nassr. Na equipe saudita, o português pode retomar uma parceria que deu muito certo no Real Madrid.De acordo com o jornal "Marca", a equipe de CR7 sonha com Zinedine Zidane para substituir Luís Castro, ex-comandante do Botafogo, que conduz o Al-Nassr desde a temporada passada.



Cristiano Ronaldo, que fez história sob o comando de Zizou no Real Madrid, com direito a três títulos da Liga dos Campeões, teria sido um dos entusiastas da possível contratação, segundo o "Marca". Fernando Hierro, diretor esportivo do clube, também aprovaria a contratação do francês.