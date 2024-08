Mikayla Demaiter em ensaio sensual - Reprodução / Twitter

Publicado 27/08/2024 10:20 | Atualizado 27/08/2024 10:47

Rio - A ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, de 24 anos, deixou seus fãs bastante agitados, após publicar um ensaio em que ela simula estar consertando um automóvel. "Vendas de conserto de automóveis estão prestes a disparar", escreveu a beldade.

"Somente se quem consertar se parecer e se vestir exatamente como você", "Com licença enquanto vou quebrar algo do meu veículo", "Meu Deus, acabei de quebrar meu carro de propósito", foram alguns dos comentários.

Nascida no Canadá, Mikayla Demaiter defendeu o Bluewater Hawks por duas temporadas, encerrando sua participação no esporte em 2020. Ela tem uma conta no OnlyFans e mais de 3,2 milhões de seguidores no Instagram.