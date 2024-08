Marcelo voltou a treinar com bola no Fluminense - Divulgação / Fluminense

Publicado 28/08/2024 08:00 | Atualizado 28/08/2024 11:10

Rio - O Fluminense teve uma boa notícia no treino da última terça-feira. O lateral-esquerdo Marcelo, de 36 anos, participou de uma atividade com bola e se aproximou de voltar a atuar pelo clube carioca na temporada de 2024.

O astro não entra em campo desde o empate por 2 a 2 contra o Juventude, no Maracanã, que selou a eliminação do Fluminense na Copa do Brasil. A partida aconteceu no último dia 7. Marcelo atuou por poucos minutos, sofrendo uma lesão na coxa esquerda.



O retorno de Marcelo no próximo domingo contra o São Paulo é incerto, assim como a posição que o astro será aproveitado. Inicialmente, com Diogo Barbosa no time, o craque estava sendo escalado por Mano Menezes no meio-campo, porém, o lateral-esquerdo, de 32 anos, sofreu uma lesão no joelho e precisou passar por uma operação.

Marcelo teve em 2024 o seu melhor momento físico pelo Fluminense. O craque foi o grande destaque da campanha do Tricolor na fase de grupos da Libertadores e também da equipe no pior momento de Fernando Diniz. Porém, desde junho vem passando por algumas lesões e quase não jogou.