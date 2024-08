André em ação durante jogo do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 28/08/2024 15:55

Rio - O Fluminense encaminhou a venda do volante André para o Wolverhampton, da Inglaterra. As partes estão próximas de anunciarem a transação, que será de 22 milhões de euros (cerca de R$ 135,5 milhões), mais 3 milhões de euros, (R$ 18,5 milhões) em metas previstas no contrato. As informações são do "ge".

André é uma das principais peças do elenco do Fluminense nas últimas temporadas e ganhou projeção e olhares do futebol europeu principalmente após convocações.

O jogador, de 23 anos, foi visto em clima de despedida após a a classificação do Tricolor às quartas de final da Libertadores, sobre o Grêmio, no Maracanã, na última semana, e isso aumentou os rumores da transferência.

Antes do Wolverhampton aparecer na jogada, o Fluminense chegou a negociar André com o Fulham, também da Inglaterra, mas sem sucesso nas conversas após uma contraproposta. O Manchester United foi outra equipe da Premier League a acenar com interesse.

Para o setor que tem André como titular, o Fluminense foi ao mercado recentemente e contratou Facundo Bernal, que estava no Defensor, do Uruguai. Agora, a promessa uruguaia, de apenas 21 anos, deve receber mais chances com Mano Menezes.