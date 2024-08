Mano Menezes perde peça importante para o meio de campo do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Mano Menezes perde peça importante para o meio de campo do Fluminense

Publicado 28/08/2024 18:19

perdeu também Alexsander e fica sem duas opções para montar o meio de campo do Fluminense. venda de André para o Wolverhampton não chega a ser uma surpresa diante do desejo do jogador de ir para a Premier League e a necessidade do clube arrecadar dinheiro com negociações. Mas em menos de um mês o técnico Mano Menezese fica sem duas opções para montar o meio de campo do Fluminense.

Facundo Bernal assumir o lugar de André. Afinal, foi contratado com esse objetivo e, na

A tendência natural é. Afinal, foi contratado com esse objetivo e, na apresentação desta quarta-feira (28) , falou abertamente sobre o assunto:

"É muito importante me verem como sucessor do André. O vejo no dia a dia e não dá para acreditar. Ele é muito jovem e, para o que joga, é espetacular, uma maravilha. Parece que tem 30 anos de carreira, é uma loucura. Como pessoa também, me tratou bem desde que cheguei, me colocaram ao lado dele e falamos da melhor maneira", disse.

Além do uruguaio, o Fluminense conta também com Martinelli e Nonato, que devem se revezar no time para a posição de segundo volante. O primeiro também pode jogar na função de André.

Assim como Thiago Santos, que retornaria à posição de origem em caso de necessidade, como suspensão de Bernal, por exemplo. Sem contar com Gabriel Pires, que não é mais aproveitado, Mano Menezes também poderia utilizar Felipe Andrade, que ainda não convenceu.



Das categorias de base, há outras opções menos prováveis, já que ainda não ganharam chance e são inexperientes. São os casos de Wallace David, da promissora geração 'Esquadrilha 07', com 17 anos, e de Gustavo Dohmann, de 19.