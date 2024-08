André foi negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra, e se tornou a maior venda da história do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense FC

Publicado 28/08/2024 17:28 | Atualizado 28/08/2024 19:02

vai se tornar a maior negociação da história do clube. Rio - O Fluminense encaminhou nesta quarta-feira (28) a venda do volante André. O jogador, de 23 anos, foi negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra, por € 22 milhões de euros (R$ 135,5 milhões na cotação atual) por 100% dos direitos econômicos, além de mais € 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) de metas. Com isso, ele

A venda de André supera o valor da negociação de Gerson, hoje no Flamengo, com a Roma, da Itália, em 2015. Na época, os italianos pagaram € 18,6 milhões de euros. Porém, o meio-campista não é o segundo jogador que mais gerou retorno aos cofres do Fluminense. O atacante Kayky, negociado com o Manchester City, da Inglaterra, em 2020, por € 10 milhões de euros, rendeu R$ 66,5 milhões.

Maiores vendas da história do Fluminense:

1º - André: € 22 milhões de euros para o Wolverhampton, da Inglaterra

2º - Gerson: € 18,6 milhões de euros para a Roma, da Itália

3º - Richarlison: € 12,4 milhões de euros para o Watford, da Inglaterra

4º - João Pedro: € 11,5 milhões de euros para o Watford, da Inglaterra

5º - Pedro: € 11 milhões de euros para a Fiorentina, da Itália

6º - Luiz Henrique: € 10,4 milhões de euros para o Real Betis, da Espanha

7º - Kayky: € 10 milhões de euros para o Manchester City, da Inglaterra

8º - Thiago Silva: € 10 milhões de euros para o Milan, da Itália

9º - Thiago Neves: € 9 milhões de euros para o Hamburgo, da Alemanha

10º - Alexsander: € 9 milhões de euros para o Al-Ahli, da Arábia Saudita

Em valores corrigidos pela inflação, André é o líder da lista, seguido de Kayky. O terceiro lugar seria ocupado por Thiago Silva, negociado por € 10 milhões de euros com o Milan, da Itália, em 2008. Com a correção dos valores, o zagueiro renderia R$ 77,5 milhões ao Fluminense. Em números absolutos, Gerson aparece em quarto, seguido por João Pedro, outro cria de Xerém.

Na lista com valores corrigidos, existe uma mudança em relação a de maiores vendas. Trata-se do lateral-esquerdo Marcelo. Vendido em 2006 para o Real Madrid, da Espanha, o jogador custou cerca de R$ 17 milhões na época, mas com a correção da inflação renderia R$ 45,6 milhões ao Fluminense. Ele entra em décimo lugar, na vaga de Thiago Neves, negociado com o Hamburgo, da Alemanha, em 2008.

Valores corrigidos das maiores vendas do Fluminense:

*Correção realizada pelo IPCA (IBGE)

1º - André: R$ 135,5 milhões

2º - Kayky: R$ 81,6 milhões

3º - Thiago Silva: R$ 77,5 milhões

4º - Gerson: R$ 72,3 milhões

5º - João Pedro: R$ 63 milhões

6º - Richarlison: R$ 62 milhões

7º - Alexsander: R$ 54 milhões

8º - Luiz Henrique: R$ 49,3 milhões

9º - Pedro: R$ 48,6 milhões

10º - Marcelo: R$ 45,6 milhões