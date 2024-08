André irá defender o Wolverhampton, da Inglaterra - Marcelo Goncalves / Fluminense

para assinar com o Wolverhampton. Nas suas últimas palavras como jogador do Fluminense, afirmou que "não se arrepende de nada" em relação ao que viveu no ano passado após recusar a proposta milionária do Liverpool e, posteriormente, conquistar o inédito título do clube na Libertadores. Rio - André embarcou rumo à Inglaterra. Nas suas últimas palavras como jogador do Fluminense, afirmou que "não se arrepende de nada" em relação ao que viveu no ano passado após recusar a proposta milionária do Liverpool e, posteriormente, conquistar o inédito título do clube na Libertadores.

"Eu não me arrependo de nada. Não trocaria o que eu vivi ano passado por nada, então, tenho certeza que eu fiz a escolha certa. No final tudo sempre dá certo. Tenho uma paixão enorme pelo Fluminense", disse André.



Para o jogador, a saída traz um "mix de sensações". Ele, no entanto, enxerga que a venda precisava ser feita, mas afirma que a gratidão pelos torcedores tricolores permanece.

"Um mix de sensações por tudo que eu vivi aqui no Fluminense todos esses anos, principalmente 2023, foi bastante marcante pra mim. A despedida é sempre ruim, dói bastante, mas acho que já tinha passado da hora. Sair um pouco da zona de conforto, buscar coisas maiores, objetivos maiores. É uma competição muito difícil, que é a Premier League, a mais difícil do mundo, a mais disputada, é um sonho realizado. A gratidão por eles (torcedores do Fluminense) é super recíproco", ponderou o volante, que completou:



"Procurei dar o meu máximo no Fluminense, dei a minha vida. Em muitos momentos deixei de priorizar minha família pra estar lá, para estar focado. Então, minha parte eu fiz. Queria que esse ano eu saísse de uma forma melhor. Mas fica o agradecimento."