Pelo Junior Barranquilla, Gabriel Fuentes fez 37 jogos dois gols e deu quatro assistências nesta temporadaReprodução

Publicado 31/08/2024 09:51

Rio - O lateral-esquerdo Gabriel Fuentes desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste sábado (31) para fazer exames e assinar contrato com o Fluminense . O Tricolor selou a contratação junto ao Junior Barranquilla (COL) por cerca de R$ 6,6 milhões e terá 60% dos direitos econômicos do colombiano.

O defensor de 27 anos foi oferecido ao clube carioca e teve o nome aprovado pela diretoria, que realizou a oferta. O Flu priorizava o setor após as lesões de Marcelo e Diogo Barbosa.

Vale ressaltar que Gabriel Fuentes não poderá atuar no mata-mata da Libertadores da América, já que entrou em campo nas oitavas de final com a camisa do Junior Barranquilla. Nesta temporada, ele fez 37 jogos, dois gols e deu quatro assistências.



