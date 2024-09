Filho de Germán Cano, Lorenzo começou a jogar futsal no sub-6 do Fluminense em agosto - Reprodução

Publicado 31/08/2024 19:40

marcou o primeiro gol na vitória por 18 a 0 sobre o Bola de Ouro, pelo Rio Futsal. Lolo vestiu a camisa 12, que é usada por Marcelo na equipe principal de futebol. O filho de Germán Cano, Lorenzo, estreou pela equipe sub-6 de futsal do Fluminense , pelo Rio Futsal. Lolo vestiu a camisa 12, que é usada por Marcelo na equipe principal de futebol.

"Camisa de nosso ídolo, Marcelo", postou Cano.



Lorenzo nasceu em dia 13 de julho de 2018, na Colômbia. Na época, o atacante argentino defendia o Independiente Medellín. E no Fluminense, ele se tornou xodó de jogadores e torcedores, sempre presente nos grandes momentos nos últimos dois anos, ao lado do pai.

Em agosto, Cano compartilhou a entrada do filho na equipe de futsal, após o primeiro dia de treino.



Antes de levar o filho ao primeiro jogo pelo Tricolor, Cano participou mais uma vez do treino com o elenco. E assim, tem grande chance de estar entre os relacionados para a partida de domingo (31), contra o São Paulo, às 18h30, no Maracanã, pelo Brasileirão.