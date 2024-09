Bruno Henrique em ação na derrota do Flamengo para o Corinthians - DIVULGAÇÃO/FLAMENGO

Bruno Henrique em ação na derrota do Flamengo para o CorinthiansDIVULGAÇÃO/FLAMENGO

Publicado 01/09/2024 18:17

Não foi um bom dia para o Flamengo na luta pelo título do Brasileirão. Em meio ao número alto de desfalques por problemas clínicos e poucas opções de destaque no banco, a equipe comandada por Tite mostrou pouco futebol na Neo Química Arena, neste domingo (1), e perdeu para o Corinthians pelo placar de 2 a 1 em duelo válido pela 25ª rodada da competição. Pedro anotou para o Rubro-Negro, e Talles Magno e Romero fizeram para o Timão. No fim do duelo, as equipes ainda protagonizaram grande confusão no gramado, que resultou em expulsões - uma delas a do estreante Alcaraz.

Com o resultado, o Flamengo vê a distância para o líder Botafogo aumentar ao fim da rodada, estacionando nos 44 pontos, enquanto o Glorioso soma 50. O Rubro-Negro volta a campo no dia 12, após a Data Fifa, para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, no Maracanã - na ida, vitória por 1 a 0 com gol de Bruno Henrique.

O jogo

O peso dos desfalques de peças importantes como Everton Cebolinha, Arrascaeta, Michael e Léo Pereira escancarou as limitações do Flamengo no primeiro tempo na Neo Química Arena. Empurrado pelo torcedor, o Corinthians foi quem deu as cartas logo no início e assustou a meta defendida por Rossi.



Foi um ritmo acima do esperado pela equipe da casa, que soube explorar os espaços dados pelos comandados de Tite. Em um jogo de muita disputa física e por espaço, os erros poderiam punir. E isso aconteceu aos 25 minutos.



O Corinthians abriu o placar em seu melhor momento no jogo. David Luiz errou domínio pelo lado direito, no meio-campo, e Yuri Alberto arrancou livre para armar a jogada. O atacante foi ao fundo, levantou a cabeça e cruzou na medida para Talles Magno cabecear e marcar o primeiro em São Paulo.



Longe do campo de ataque e sem levar muito perigo, o Flamengo achou o empate dez minutos depois em lance despretensioso. Varela cruzou do bico da área pela direita e José Martínez bloqueou com o braço. Após solicitação de revisão do VAR, o árbitro Ramon Abatti Abel assinalou o pênalti. Pedro, de volta após lesão muscular, cobrou no meio da meta defendida por Hugo Souza e deixou tudo igual.

Pouco futebol

Em um dia ruim e com pouco futebol apresentado, Tite promoveu a estreia de Carlos Alcaraz, meia recém-contratado. Do outro lado, Ramón Díaz respondeu logo em seguida mexendo na parte da frente e vendo mais espaço para atacar. Assim, na estratégia, o argentino levou a melhor e encontrou o segundo gol.



Aos 14 minutos do segundo tempo, Garro achou lindo passe para Romero, que acabara de entrar. O atacante paraguaio apareceu sozinho dentro da área e tocou na saída de Rossi para marcar o segundo do Timão.



De um lado, um Corinthians que tentou jogar durante os 90 minutos e teve chances para aumentar o marcador. Do outro, um Flamengo com pouco poder de fogo e inofensivo no duelo em São Paulo. Tite viu do banco, mais uma vez, uma equipe desequilibrada sem muita ação na faixa central, dependente da criatividade de Luiz Araújo e frágil na pressão.



Marcando em bloco médio, os donos da casa controlaram bem o restante da partida até os minutos finais. A reta final da partida ainda foi marcada por uma grande confusão entre os dois times após entrada dura de Yuri Alberto em Wesley, que resultou na expulsão do atacante do Corinthians. Após revisão do VAR, também foi expulso o zagueiro Cacá e o meia Alcaraz, em sua primeira aparição pelo Flamengo.

Com um a mais em campo, o Flamengo apelou para a pressão nos cruzamentos nos últimos minutos, mas não conseguiu sequer levar perigo à meta de Hugo. Vitória importante do Corinthians na luta contra o rebaixamento e mais um ponto deixado pelo Rubro-Negro, que se afasta da ponta da tabela.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 2 X 1 FLAMENGO



Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Data e hora: 1/9 (domingo), às 16h (de Brasília)

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Nailton Junior de Sousa e Thiaggo Americano Labes



Gols: Talles Magno 25'/1ºT e Romero 14'/2ºT (COR); Pedro 36'/1ºT (FLA)



Cartões amarelos: José Martínez, Charles, Talles Magno e Romero (COR); Erick Pulgar, Allan e Ayrton Lucas (FLA)



Cartões vermelhos: Yuri Alberto e Cacá (COR); Alcaraz (FLA)



CORINTHIANS: Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Charles, José Martínez e Garro; Talles Magno (Romero) e Héctor Hernández (Yuri Alberto). Técnico: Ramón Díaz.



FLAMENGO: Rossi, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, David Luiz (Allan) e Ayrton Lucas (Matheus Gonçalves); Léo Ortiz, Erick Pulgar (Alcaraz) e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro (Carlinhos). Técnico: Tite.