Deivid Washington, do Chelsea, pode reforçar o FlamengoDivulgação/Chelsea

Publicado 01/09/2024 15:20

Rio - Com baixas no elenco e em meio à sequência complicada na temporada, o Flamengo foi atrás de uma nova opção e abriu negociações pela contratação do jovem atacante Deivid Washington, de 19 anos, do Chelsea, da Inglaterra. O clube tem até esta segunda-feira (2), último dia da janela de transferências.

A proposta do Rubro-Negro é de vínculo por empréstimo. Deivid Washington foi revelado pelo Santos e negociado em agosto de 2023. No clube inglês, pouco foi aproveitado e soma apenas três partidas pelo time principal.

De acordo com o site "ge", o Flamengo considera uma negociação complicada devido ao prazo para fechar. Deivid Washington está a caminho do Brasil devido ao recesso em meio à Data Fifa.

O Chelsea pagou 15 milhões de euros (cerca de R$ 78 milhões na cotação da época) para assinar com o atacante até junho de 2030. Deivid Washington ficou fora da lista de relacionados para a pré-temporada dos Blues e chegou a ter conversas avançadas para se transferir ao Strasbourg, da França.