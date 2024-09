Varela em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 01/09/2024 19:00

Rio - O Flamengo pode ter mais um problema no elenco e já liga o alerta. Logo após a derrota por 2 a 1 para o Corinthians , neste domingo (1), fora de casa, pela 25ª rodada do Brasileirão, em nota, o clube informou que o lateral-direito Varela sentiu dores no quadril direito e apresentou limitação de movimento.