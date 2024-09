Matheus Gonçalves entrou em campo 11 vezes nesta temporada, sendo duas como titular - Divulgação / Flamengo

Publicado 01/09/2024 13:14

Rio - Sem espaço no time principal do Flamengo , Matheus Gonçalves recebeu proposta do Rio Ave, de Portugal, para deixar o Rio de Janeiro. A oferta foi de cinco milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta. O Rubro-Negro aceitou, mas o meio-campista não gostou da opção e recusou.