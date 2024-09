Tite é o técnico do Flamengo - AFP

Publicado 01/09/2024 20:07

O Flamengo perdeu para o Corinthians pelo placar de 2 a 1 neste domingo (1) , em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, e o fantasma das lesões voltou a ser pauta. Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico Tite esteve acompanhado do preparador físico Fábio Mahseredjian para darem explicações sobre o momento do elenco.

Nas últimas semanas, Tite se vê em situação complicada com desfalques de peças de destaque, como Everton Cebolinha, Michael, Arrascaeta, Gabigol e Léo Pereira. Contra o Timão, Varela deixou o gramado e, em seguida, o clube revelou reclamação de dores no quadril

"Isso é um fenômeno que tem ocorrido no mundo todo, não é só no Flamengo. Você tem no Campeonato Brasileiro aí times com 12 atletas no DM (departamento médico), você tem o Botafogo, que teve um atleta machucado ontem (Cuiabano) com posterior da coxa, logo no início da partida com três minutos. Hoje, aqui no Corinthians mesmo, um jogador com quatro, cinco minutos machucado no início da partida. Outro saiu no segundo tempo, eu não sei se foi lesionado ou não, mas com a mão no posterior da coxa, então não é um fenômeno exclusivamente do Flamengo, é um fenômeno mundial", explicou Fábio Mahseredjian.

A entrevista foi em cima de Fábio por conta do cenário atual do Rubro-Negro. Ele, que esteve com Tite na Seleção, saiu em defesa dos processos internos e evitou centralizar o Flamengo como grande foco quando o assunto levanta número de jogadores lesionados.

"A lesão da Arrascaeta foi uma lesão de adutor, ninguém esperava e nenhum exame detectou a possibilidade de vir a ter a lesão ou não. Até porque isso é muito difícil, você prever uma lesão. Não existe na literatura científica nada que nos mostre que você consegue prever a lesão. Você tenta atenuar. Mas prever ou prevenir também é muito difícil. E, volto a dizer, não é uma realidade só nossa, é uma realidade de muitos clubes no Brasil. Esse intervalo (Data Fifa) que nós vamos ter agora com certeza vai nos dar um tempo de reequilibrarmos."

Apesar disso, Tite vê que o problema no Flamengo também vai além do físico. O treinador aposta na parada para a Data Fifa - compromissos da Seleção nas Eliminatórias - visando retomar um padrão, que, na sua visão, estava mais perto do ideal.

"Trazer ela (equipe) no padrão Palmeiras, no padrão Bolívar, ela tem que voltar no padrão Bragantino... Hoje, se nós tivéssemos um pouquinho mais de lucidez na fase ofensiva, teríamos feito mais gols. Até o final do jogo ela estava na sede dessa posição. Então ela vai se recuperar para manter... Vai recuperar os seus atletas machucados, para ter, sim, um padrão de atuação parecido com esses jogos que citei", destacou Tite.

Com o resultado, o Flamengo vê a distância para o líder Botafogo aumentar ao fim da rodada, estacionando nos 44 pontos, enquanto o Glorioso soma 50. O Rubro-Negro volta a campo no dia 12, após a Data Fifa, para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, no Maracanã - na ida, vitória por 1 a 0 com gol de Bruno Henrique.