Carlos Alcaraz foi expulso aos 55 minutos do segundo tempo de Corinthians x FlamengoReprodução

Publicado 01/09/2024 18:45

após 24 jogos.

A estreia de Carlos Alcaraz teve dois momentos marcantes na derrota por 2 a 1 para o Corinthians , neste domingo (31). Se quase virou herói ao fazer o gol pouco tempo depois de entrar, no fim teve a decepção de ser expulso e receber o primeiro cartão vermelho do Flamengo neste Brasileirão,

Existia a possibilidade de Alcaraz ser titular, mas Tite optou por manter Bruno Henrique e o meia-atacante entrou apenas após o intervalo, no lugar de Pulgar. E logo teve a chance de fazer o gol da virada, com menos de um minuto do segundo tempo, ao tabelar com Pedro e receber na área, mas o goleiro Hugo Souza saiu em seus pés.



Apesar de mostrar qualidade com a bola, ele pouco conseguiu produzir depois. Nos 56 minutos em que esteve em campo, realizou 37 ações com a bola e acertou 22 de 30 passes tentados (73% de aproveitamento).



Além disso, fez uma finalização para fora e conseguiu um desarme, mas perdeu sete de oito duelos que teve pelo chão. Também teve 10 perdas de bola. As estatísticas são do site 'Sofascore'.



Já nos acréscimos Alcaraz fez parte da confusão que teve empurra-empurra dos dois lados, após a expulsão de Yuri Alberto. Acabou flagrado trocando tapas com Cacá, do Corinthians, e os dois foram expulsos.



Com isso, o argentino já desfalca o Flamengo no clássico com o Vasco, dia 15, pelo Brasileirão. Mas antes, poderá enfrentar o Bahia, em 12 de setembro, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.