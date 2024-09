Jhon Arias é um dos principais jogadores do Fluminense - Pablo Porciuncula / AFP

Publicado 01/09/2024 09:58

Rio - O Fluminense recusou mais uma proposta pelo colombiano Jhon Arias. O Girona, da Espanha, tentou a contratação do meio-campista por sete milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões). As informações são da jornalista Aline Nastari, da 'TNT Sports'.

Um dos principais jogadores do Flu, Arias despertou interesse de clubes do exterior novamente durante esta temporada. Antes, o Galatasaray, da Turquia, buscou a chegada do atleta duas vezes, mas não obteve sucesso, já que o clube carioca não gostou dos valores propostos.



No ano passado, o Tricolor negou uma oferta do Zenit, da Rússia. O valor girava em torno de 16 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões) por 100% dos direitos econômicos do meia, mas as tratativas não evoluíram porque o jogador não quis rumar à Rússia.



Ao todo, Jhon Arias fez 179 jogos, 38 gols e 41 assistências com a camisa tricolor. Nesta temporada, entrou em campo 35 vezes, balançou as redes em nove oportunidades e serviu os companheiros em sete.