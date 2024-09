Rio de Janeiro, RJ, Brasil - 01/09/2024 - Maracanã - Fluminense enfrenta o São Paulo nesta tarde, no Estádio do Maracanã, pela vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2024. FOTO DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Rio de Janeiro, RJ, Brasil - 01/09/2024 - Maracanã - Fluminense enfrenta o São Paulo nesta tarde, no Estádio do Maracanã, pela vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2024. FOTO DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 01/09/2024 20:53

Fluminense fez o dever de casa e completou a segunda rodada seguida fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. Autor do segundo gol no 2 a 0 sobre o São Paulo , neste domingo (1), Keno celebrou a importância de ficar fora do Z-4 durante o período sem jogos por causa da Data Fifa.

"É um alívio, a gente sabe que passar 15 dias sem jogar na zona de rebaixamento é um peso, mas graças a Deus a gente saiu com a vitória e pudemos dar um salto na tabela", disse ao Premiere.





O Fluminense entrou na partida pressionado porque tinha voltado ao Z-4 com a vitória do Corinthians sobre o Flamengo, por 2 a 1 . Mas agora tem a tranquilidade para manter a boa fase sob o comando de Mano Menezes.

"Ele sempre confia nos jogadores. Ele chamou eu e Marquinhos. E na minha cabeça, achava que ia entraro Marquinhos, mas eu estava concentrado pra entrar também. Ele falou que eu poderia ajudar a equipe e saiu o gol", disse Keno.