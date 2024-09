Gabriel Fuentes é o sétimo reforço do Fluminense para o restante da temporada - Lucas Merçon / Fluminense

Gabriel Fuentes é o sétimo reforço do Fluminense para o restante da temporadaLucas Merçon / Fluminense

Publicado 02/09/2024 18:20

Rio - O Fluminense anunciou nesta segunda-feira (2) a contratação de Gabriel Fuentes. O colombiano, que estava no Junior Barranquilla, assinou com o Tricolor até agosto de 2028.

"Estou muito feliz e agradecido a Deus pela grande oportunidade de estar em um clube tão grande como é o Fluminense. Estou ansiosa para poder estar em campo e dar o melhor de mim. Meu desejo é dar muitas alegrias a essa equipe e à torcida, que merece muito. Assisti ao jogo de ontem (domingo) e foi maravilhoso ver o ambiente e a grande vitória. Estou feliz de estar aqui", disse Fuentes ao site oficial do Fluminense.

A contratação de um nome para a lateral esquerda era tratada como prioridade pelo clube carioca após as lesões de Diogo Barbosa e Marcelo, que retornou aos gramados recentemente.

O clube das Laranjeiras desembolsou cerca de R$ 6,6 milhões para contar com o jogador. Ele, no entanto, não poderá atuar no mata-mata da Libertadores da América, já que entrou em campo nas oitavas de final com a camisa do Junior Barranquilla.

Fuentes é o sétimo reforço do Fluminense para o segundo semestre. Antes dele, o Tricolor anunciou os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, os volantes Facundo Bernal, Nonato e Victor Hugo, além do atacante Kevin Serna.



"Sou muito grato aos torcedores, que desde o momento que souberam da possibilidade da minha chegada me enviaram mensagens, comentaram em meu Instagram e fizeram eu me sentir acolhido. Venho para entregar o melhor de mim com muito profissionalismo, coração e garra sempre para este time", concluiu.