Gabriel Fuentes foi apresentado no Fluminense nesta terça (3)Lucas Merçon / Fluminense

Rio - Reforço do Fluminense para a sequência da temporada, Gabriel Fuentes foi apresentado na tarde desta terça-feira (3), no CT Carlos Castilho. Em suas primeiras palavras como atleta do Tricolor, o lateral-esquerdo exaltou Marcelo. O camisa 12, inclusive, marcou presença na coletiva do colombiano.

"Eu ainda não treinei com o Marcelo, apenas o vi e já me causa boa impressão. É uma figura mundial, um ídolo mundial, e é óbvio que o tenho como referência, do qual eu desejo aprender muito, ouvir, e mais do que tudo, ver e tomar os melhores exemplos. E, na verdade, é um sonho para mim poder estar compartilhando com ele, com Thiago Silva, com Cano, com Arias, com Felipe Melo, jogadores referências mundiais, que estão hoje ainda dando ao futebol o melhor deles, a melhor qualidade", disse Fuentes.



O jogador celebrou a chance de defender o Fluminense e revelou não ter dormido quando recebeu a notícia de que o negócio havia sido concluído: "As sensações que tive foram todas as emoções muito boas que pode ter um jogador recebendo esta notícia de vir para um clube como o Fluminense. Quando recebi a notícia que acertaram, praticamente não dormi, fiquei ansioso, mas colocando tudo em mãos de Deus para que tudo fluísse, e hoje estamos aqui, graças a ele, podendo contar essa história".



No último domingo (1º), Fuentes esteve no Maracanã para assistir à vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, pelo Brasileirão. Em seu primeiro contato com a torcida tricolor, ele ressaltou que ficou impressionado com a atmosfera criada no estádio.



"Ver esse espetáculo no dia da partida para mim foi de muitas emoções, porque ao ver o Maracanã, a quantidade de pessoas que foram, ver a equipe ganhar, a forma como eles viveram. Não deixaram de acelerar em nenhum momento, marcaram o gol, se tornou uma euforia depois do último minuto do segundo gol. Então, eu acho que é uma festa, por isso nós viemos, para que as pessoas se sintam alegres e gostam de ir cada quarta-feira ou domingo ao estádio para ver o nosso futebol", afirmou.

Como disputou o mata-mata da Libertadores pelo Junior Barranquilla, ele não poderá defender o Flu no torneio continental. A tendência, portanto, é de que ele seja opção para Mano Menezes no Brasileirão. Se for regularizado a tempo, pode estar presente no duelo com o Juventude, no domingo (15), no Alfredo Jaconi.

Veja outras respostas de Gabriel Fuentes



Mais um colombiano jogando no Fluminense

"A ideia é continuar fortalecendo essa relação, continuar mantendo esse laço de amizade, que os colombianos continuem abrindo as portas, como o fez esta nova geração, Jhon Arias, Yony González, Serna, Lucumí, seguir abrindo-lhe as portas como cada um deles, para quem também está buscando um sonho de vir a um clube como este, de vir a lutar contra grandes coisas, como a Libertadores, o Brasileiro e todos os torneios que há aqui no Brasil. Então, é dar o melhor, é dar a impressão. Estamos representando um país hoje em dia, mas agora estamos representando Fluminense e acho que isso nos dá a potência para ajudar, para que os outros possam vir e também seguir cumprindo seus sonhos".

Adaptação

"O que me disseram e o que se vê aqui, que é uma família, esta equipe é uma família, formou uma família e sempre estão dispostos a ajudar o próximo. Se reflete em como me receberam no dia da partida contra o São Paulo, a forma como me saudaram, me fizeram sentir em casa. E acho que isso vai me ajudar, vai ser mais fácil para poder me adaptar, para poder entrar na sintonia do clube, da equipe e do que é necessário para chegar aos objetivos".

O sentimento de jogar no futebol brasileiro pela primeira vez

"Para mim, vir ao Brasil é um dos futebol mais competitivos do mundo. Acho que é maravilhoso. Às vezes não encontro a palavra específica para te responder, mas é muita alegria, mais na surpresa em que vim minha mãe e meu irmão, que ao princípio não estavam, e hoje podem estar aqui comigo, acompanhando-me. Ontem falava-lhes à noite e agradeci-lhes e a Deus por estarem aqui hoje, que realmente é um passo importante que dou em minha vida, onde foram muitos anos de orações, muitos anos de sacrifícios, muitos anos de entrega, para poder hoje estar aqui".

Experiência no futebol espanhol

"No Junior Barranquilla, minhas experiências foram muito boas, onde pude aprender muito, tive muitas experiências, as quais depois tive a oportunidade de ir para o Real Zaragoza. Infelizmente, não pude conseguir os objetivos na Zaragoza, voltei ao Junior, mas voltei cheio de ilusão, cheio de desejos, de poder conseguir objetivos, de continuar crescendo, de continuar avançando, de não deixar morrer esse sonho de ser futebolista, de chegar a uma seleção colombiana, de poder estar ali no mais alto do futebol, sendo campeão, porque eu gosto de ser campeão, gosto de ser competitivo. Eu acho que hoje eu posso colocar as experiências aqui em prática para Fluminense".

Momento no futebol

"Eu já vivi as duas caras da moeda, em que houve um momento no futebol em que eu não estava tão bem. E foram críticas. E depois, também em que as pessoas me disseram que eu estava bem. Então, hoje me motiva, como eu disse antes, eu sou mais consciente do momento que eu estou vivendo e sei o que eu devo tomar, o bom, o mal, desejar, mas sempre usar as coisas a meu favor para sempre explodir meu potencial e poder entregar o melhor. É a ideia sempre estar 100%, crescendo dia a dia, aprendendo de tudo e cada uma das coisas que nos acontecem".