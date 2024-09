Jhon Arias é um dos principais jogadores do Fluminense - Pablo Porciuncula / AFP

Publicado 03/09/2024 18:17

Rio - O Fluminense recusou mais uma investida do Galatasaray, da Turquia, pelo colombiano Jhon Arias. O clube turco tentou a contratação do meio-campista por 12 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões). As informações são da jornalista Aline Nastari, da 'TNT Sports'.