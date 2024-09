Guga em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Guga em treino do FluminenseLucas Mercon / Fluminense

Publicado 04/09/2024 07:50 | Atualizado 04/09/2024 08:10

Rio - O lateral-direito Guga, de 26 anos, vive um momento de volta por cima no Fluminense. Após viver um momento muito ruim no primeiro semestre, o jogador conseguiu recuperar espaço no elenco tricolor com a chegada de Mano Menezes, e vem tendo boas atuações pelo clube carioca.

Guga iniciou a temporada como titular na lateral direita, após Samuel Xavier viver problemas físicos. Porém, o jogador não conseguiu repetir o bom desempenho de 2023, quando mesmo sendo reserva, era utilizado por Fernando Diniz em praticamente todas as partidas.

O momento ruim de Guga fez Fernando Diniz recorrer com improvisações na lateral direita, em momentos que o treinador não tinha Samuel Xavier. Marquinhos, que é atacante, atuou na função com Guga ficando como opção no banco de reservas.

O período mais crítico do lateral na temporada ocorreu na derrota para o Atlético-GO em junho pelo Brasileiro, quando no banco de reservas, Guga se envolveu em uma confusão com um câmera no Maracanã. Naquele momento, Guga pouco entrava em campo.

Porém, com a chegada de Mano Menezes, o jogador voltou a render bem. Nos últimos jogos, Guga foi utilizado tanto na lateral direita, quanto na esquerda. No último jogo, mesmo atuando improvisado, o jogador deu uma bela assistência para Keno marcar o segundo gol do Fluminense na vitória sobre o São Paulo.