John Arias tem contrato com o Fluminense até 2026Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 05/09/2024 10:27

enovação de contrato até o fim de 2028, feita pelo Jhon Arias não aceitou a proposta de r, feita pelo Fluminense . A negociação acontece no momento em que o colombiano vê o sonho de jogar no futebol europeu ser frustrado com a recusa da diretoria tricolor em negociá-lo com o Galatasaray, da Turquia

Com contrato até 2026, Arias não aceitou a renovação mesmo com aumento salarial. A informação é da jornalista Aline Nastari, da TNT Sports, e foi confirmada por O Dia.



Nos últimos dias, o Fluminense recusou 12 milhões de euros (cerca de R$ 74,8 milhões) do Galatasaray, o que incomodou o colombiano. A ideia do clube era receber esse valor e manter 20% dos direitos econômicos e liberá-lo em dezembro.

Desde o ano passado com o desejo de jogar na Europa, ele ouviu que só seria liberado no fim da temporada, diante do momento decisivo do Tricolor na temporada.



Outras propostas por Arias



informou que só negociaria o jogador a partir de 10 milhões de euros.

Além do clube turco, Arias também foi procurado pelo Girona, que ofereceu 7 milhões de euros (R$ 43,6 milhões) . Entretanto, a diretoria

Ele também foi procurado pelo Zenit que chegou a fazer três propostas, a última de 16 milhões de euros. Mas Arias não quis jogar na Rússia, principalmente porque o país está proibido de disputar competições continentais.



O Fluminense possui 50% dos direitos econômicos do colombiano, mas há um acordo para que possa receber uma porcentagem maior, em uma futura negociação, do que o Patriotas, que possui a outra metade.



Destaque do Fluminense

Arias é o principal jogador do time e peça fundamental na luta contra o rebaixamento do Brasileirão e pelo bicampeonato da Libertadores.



Ídolo da torcida, ele disputou 180 jogos, marcou 38 gols e deu 41 assistências com a camisa tricolor. Nesta temporada, entrou em campo 36 vezes, balançou as redes em nove oportunidades e serviu aos companheiros em sete.