Jhon Arias em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 05/09/2024 16:50 | Atualizado 05/09/2024 18:37

Rio - O empresário do meia-atacante do Fluminense, Jhon Arias, abordou a situação do colombiano, que permaneceu no Tricolor, após ter recebido propostas do futebol europeu na janela de transferências. Gianfranco Petruzziello afirmou que o presidente do clube carioca, Mario Bittencourt, descumpriu um acordo que tinha com o staff de Arias.

"Tenho um apreço pelo presidente, mas ele descumpriu um acordo que tínhamos", afirmou o agente, em entrevista à "ESPN", sobre o combinado de que o Fluminense aceitaria propostas do futebol europeu acima de 10 milhões de euros e deixaria a decisão na mão de Jhon Arias.



Em relação a proposta de renovação rejeitada pelo colombiano, o agente reforço que Arias tem um contrato longo com o Fluminense, então, a falta de um acordo não teria qualquer consequência em relação ao momento do colombiano. "Jogador tem contrato ate 2026. Não tem por que mexer", disse.



Nos últimos dias, o Fluminense recusou 12 milhões de euros (cerca de R$ 74,8 milhões) do Galatasaray, o que incomodou o colombiano. A ideia do clube era receber esse valor e manter 20% dos direitos econômicos e liberá-lo em dezembro.



Outras propostas por Arias

Além do clube turco, Arias também foi procurado pelo Girona, que ofereceu 7 milhões de euros (R$ 43,6 milhões). Entretanto, a diretoria informou que só negociaria o jogador a partir de 10 milhões de euros.

Ele também foi procurado pelo Zenit que chegou a fazer três propostas, a última de 16 milhões de euros. Mas Arias não quis jogar na Rússia, principalmente porque o país está proibido de disputar competições continentais.

O Fluminense possui 50% dos direitos econômicos do colombiano, mas há um acordo para que possa receber uma porcentagem maior, em uma futura negociação, do que o Patriotas, que possui a outra metade.

Destaque do Fluminense

Arias é o principal jogador do time e peça fundamental na luta contra o rebaixamento do Brasileirão e pelo bicampeonato da Libertadores.

Ídolo da torcida, ele disputou 180 jogos, marcou 38 gols e deu 41 assistências com a camisa tricolor. Nesta temporada, entrou em campo 36 vezes, balançou as redes em nove oportunidades e serviu aos companheiros em sete.