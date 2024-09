Germán Cano em treino pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Germán Cano em treino pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 06/09/2024 19:50

Rio - Sem atuar desde o dia 24 de julho, Germán Cano deverá voltar ao Fluminense contra o Juventude, no próximo dia 15, pelo Campeonato Brasileiro. Nos jogos que restam ainda em 2024, o atacante precisa pelo menos dobrar o número de gols na atual temporada para evitar que o ano seja o seu pior desde 2017.

Até o momento, Cano entrou em campo em 28 jogos e marcou cinco vezes. A última vez que Germán Cano teve uma temporada pior que essa foi em 2016, quando concluiu o ano pelo León balançando as redes em apenas quatro vezes. Porém, o argentino só atuou em 14 partidas.

Porém, o argentino ainda pode buscar ter números melhores e evitar que essa seja sua pior temporada desde 2017. Naquele ano, Cano também atuando pelo clube mexicano fez nove gols em 34 jogos. Com isso, o argentino precisará dobrar o número de bolas nas redes nos jogos que restam pelo Fluminense.



Caso entre em campo em todos os jogos do Fluminense até o fim do ano, Cano poderá atuar no mínimo em 16 oportunidades, com as 14 partidas do Brasileiro e os confrontos pelas quartas de final da Libertadores. Porém, o número pode aumentar se o clube carioca avançar na competição internacional.

Evitar que essa seja sua pior temporada no futebol brasileiro é algo bem complicado. O seu pior ano foi em 2021 quando pelo Vasco fez 19 gols em 50 jogos. Para ultrapassar esse número, Cano terá que atuar em todas as partidas e ter um média de um gol por partida.