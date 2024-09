Marcelo tem 93 jogos pelo Fluminense e marcou oito gols - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 07/09/2024

Rio - Recém-homenageado pelo Fluminense , Marcelo brincou sobre a sua situação contratual com o Tricolor. O lateral-esquerdo possui vínculo até dezembro deste ano, mas ainda não houve movimentação para uma possível extenção.

"O presidente estava aqui, já falei com ele: 'Vamos renovar essa parada aí'. Está cheio de lateral aí, uns cinco. Eu já estou com meu nome no estádio, vai me mandar embora agora?", disse Marcelo em entrevista à TNT Sports.



O camisa 12 também abordou o momento de Thiago Silva. Vivendo grande fase no clube carioca, o zagueiro se tornou um dos pilares do Fluminense na luta para fugir do rebaixamento. Segundo Marcelo, o "Monstro" merece retornar à seleção brasileira.

"Eu não sei porque o Thiago não vai para a Seleção. Ele tem que ir. Tem espaço", disse.

Em alguns jogos sob o comando de Mano Menezes, foi possível ver Marcelo jogando no meio-campo. O jogador, no entanto, afasta o debate de qual posição deveria atuar.

"Sempre me senti confortável na lateral. Tive uma conversa com o Mano, tranquilo pra caramba. Se tiver de jogar de meia de novo, vou jogar. Às vezes jogo de lateral e paro no meio. Não é questão de ser lateral ou meia. É questão de como posso ajudar o Fluminense", ponderou.