06/09/2024

Rio - Mano Menezes espantou a desconfiança e trouxe esperança para o Fluminense. Pela primeira vez desde a sua chegada há dois meses, o treinador teve tempo livre para trabalhar com o elenco completo, além de contar com um ambiente mais calmo após deixar a zona de rebaixamento.

Contratado em julho, Mano Menezes encontrou o Fluminense na lanterna do Brasileirão e com problemas físicos. Nas últimas semanas, conseguiu recuperar nomes importantes como Felipe Melo, Marcelo, Keno e Cano. O artilheiro argentino, inclusive, deve voltar após a Data Fifa.

Além disso, a chegada de reforços trouxe uma nova vida para o Fluminense. O desempenho mudou da água para o vinho com Thiago Silva , que ajustou a defesa, enquanto Facundo Bernal e Kevin Serna conseguiram uma rápida adaptação e assumiram a titularidade na equipe tricolor.

Na última vez em que teve tempo livre para trabalhar, Mano Menezes não contou com jogadores lesionados ou desgastados, como Cano, por exemplo. Desta vez, no entanto, a única ausência é Arias, convocado pela Colômbia para as Eliminatórias. Já Ignácio e Diogo Barbosa se recuperam de cirurgias.

Desde a chegada de Mano Menezes, foram sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas, além de 17 gols marcados e 13 sofridos em 15 jogos. O Fluminense tem 55,5% de aproveitamento sob o comando do treinador gaúcho, e saltou da lanterna para o 16º lugar no Brasileirão.

Vice-líder do returno do Brasileirão, o Fluminense volta a campo no dia 15, contra o Juventude, às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 26ª rodada da competição. O Tricolor ainda tem compromisso pelas quartas de final da Libertadores, contra o Atlético-MG, neste mês.