Mano Menezes em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 07/09/2024 15:00 | Atualizado 07/09/2024 15:06

Rio - Com a Data Fifa, o Fluminense tem um período para descansar importante até encarar o Juventude, no próximo dia 15, em Caxias do Sul. O adversário que já foi algoz do Tricolor na Copa do Brasil é a equipe da Série A que o clube carioca não vence a mais tempo longe do Rio de Janeiro.

A última vez que o Fluminense venceu o Juventude em Caxias do Sul ocorreu em 2005. Em jogo remarcado do Brasileiro daquele ano, por conta do escândalo de arbitragem, o clube das Laranjeiras derrotou o adversário por 4 a 3 em jogo eletrizante com muitas viradas.

De lá para cá foram cinco partidas contando os jogos pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. O Juventude levou a melhor em três duelos e nas outras duas partidas o confronto acabou com empate.

Na atual temporada, o Fluminense encarou o Juventude em três oportunidades, foram dois empates no Maracanã (1 a 1 e 2 a 2) e uma derrota por 3 a 2 em Caxias do Sul. A partida do próximo dia 15 vale bastante na luta contra o rebaixamento.