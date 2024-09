Germán Cano em treino do Fluminense - Divulgação / Fluminense

Publicado 07/09/2024 15:52 | Atualizado 07/09/2024 15:54

Rio - O atacante Germán Cano, de 36 anos, está bem perto de retornar ao Fluminense. O argentino treinou a semana inteira ao lado dos seus companheiros e não sentiu dores no pé direito. Ainda haverá uma semana de treinamento antes do jogo contra o Juventude, pelo Brasileiro, porém, se o atacante não voltar a sentir nada, ele será relacionado para a partida. As informações são do jornalista Victor Lessa.

A última vez que Germán Cano entrou em campo foi na vitória do Fluminense 1 a 0 sobre o Palmeiras, em 24 de julho, no Maracanã. O argentino vive uma temporada atípica com apenas 28 jogos e cinco gols. A última vez que balançou as redes foi no empate por 2 a 2 contra o Atlético-MG, no dia 4 de maio, pela Série A.



O argentino defende o Fluminense desde 2022 e anotou 44 gols na primeira temporada e 40 na segundo sendo o maior artilheiro do Brasil nos dois anos. Cano se tornou um dos maiores ídolos da história recente do Tricolor conquistando os títulos da Libertadores, da Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Cariocas.



Apesar do retorno, a tendência é que Cano fique como opção no banco de reservas. Kauã Elias é o artilheiro do Fluminense na "Era Mano Menezes", o jovem anotou seis gols na temporada e é o maior goleador tricolor no Campeonato Brasileiro.