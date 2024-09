Fluminense estreou com o pé direito no primeiro jogo do Estádio Marcelo Vieira - Leonardo Brasil / Fluminense

Fluminense estreou com o pé direito no primeiro jogo do Estádio Marcelo VieiraLeonardo Brasil / Fluminense

Publicado 07/09/2024 13:35

Rio - O Fluminense venceu sua primeira partida após a rebatização do Estádio Vale das Laranjeiras para Estádio Marcelo Vieira. O time sub-15 do Tricolor derrotou o Vasco, por 1 a 0, pela Taça Guanabara da categoria. O gol foi marcado por João Pedro.



O anúncio da troca de nome foi feito na última segunda (2) . Na ocasião, junto com a mudança, o Fluminense havia anunciado também que o estádio passou por transformações nas últimas semanas. Além de ajustes estruturais, o local ganhou uma nova identidade visual com homenagens à Marcelo.

Já a solenidade foi feita na quinta (5) , com a presença do lateral-esquerdo, seus familiares, convidados e atletas do sub-20, sub-17 e futebol feminino. Além deles, Esquerdinha, Isaac, João Neto e Kauã Elias, do profissional, que foram revelados por Xerém, também compareceram.

Em sequência, o clube carioca já fez seu segundo jogo no estádio, onde também saiu com vitória. O Tricolor derrotou novamente o Vasco, por 3 a 2, pelo Carioca sub-17. Ainda haverá uma terceira e última partida neste sábado (7), que será frente ao Madureira, válido também pelo Carioca, mas da categoria sub-20, às 14h45 (de Brasília).