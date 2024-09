Marcelo em treino do Fluminense - Divulgação / Fluminense

Marcelo em treino do FluminenseDivulgação / Fluminense

Publicado 07/09/2024 20:50

Rio - Um dos principais jogadores da história do Real Madrid e eternizado no Fluminense com o título da Libertadores, Marcelo, de 36 anos, afirmou sobre o epíteto de "ídolo" que alguns jogadores de futebol recebem. O lateral afirmou que não se considera e explicou o motivo.

"Não me considero ídolo e não consigo entender. Eu sei que tem várias pessoas que me consideram ídolo, já me falaram isso. Mas eu faço algo que eu gosto, que me divirto. Não é algo que exige uma tarefa difícil. Eu sei que muitos pensam assim, mas não me considero", afirmou em entrevista à "TNT Sports".



De volta ao Fluminense desde o ano passado, Marcelo já viveu momentos bons e ruins na equipe. Com a campanha ruim do começo do Brasileiro, o lateral viu os torcedores tricolores cobrarem muito. O astro defendeu que haja cobrança.



"Foi surpresa. Eu não sabia que esse amor tão grande assim existia. Pensava como ia ser. Está sendo maravilhoso. A torcida tem de cobrar mesmo. Eu sempre falei que voltei pra jogar e não me aposentar. O torcedor no Maracanã tem que pedir pro time reagir. Dessa maneira bem feita, é assim", concluiu.