Fluminense cresceu de desempenho desde a estreia de Thiago Silva - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 09/09/2024 13:34

Um dos destaques na campanha de arrancada para fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão, Thiago Silva aposta em voos maiores no retorno ao Fluminense após 16 anos. O zagueiro de 39 anos se permite sonhar com a conquista do troféu da Libertadores deste ano após a recuperação do time.

Em entrevista à FluTV, canal oficial do Tricolor, Thiago Silva projetou a sequência na competição continental. O Fluminense está nas quartas de final e irá encarar o Atlético-MG por vaga na semifinal.



"Estou procurando retribuir todo esse carinho dentro de campo. A gente tem ainda uma disputa grande pela Libertadores, diante de um adversário muito forte que é o Atlético-MG. Mas sempre com muito respeito ao nosso adversário, a gente vai fazer de tudo pra conquistar o bicampeonato da Libertadores. Claro que ainda está muito longe, com os pezinhos no chão, com muito trabalho, eu acho que essa competição é uma coisa que eu sonho dia e noite", disse.



No Brasileirão, a situação do Fluminense já foi pior, mas ainda é ruim. A equipe foi para a Data Fifa fora da zona de rebaixamento, ocupando somente a 16ª colocação, com 27 pontos Thiago Silva, no entanto, aposta num fim de temporada mais tranquilo.



"Na minha primeira entrevista, eu falei que o meu maior título esse ano era tirar o Fluminense dessa situação delicada que estava no Campeonato Brasileiro. Obviamente, sem esquecer as copas que a gente estava disputando. Infelizmente, na Copa do Brasil fomos eliminados, mas temos a Libertadores. Eu acho que o ano tem tudo para terminar melhor do que está. A gente tem um grupo muito forte, muito qualificado", disse.



O Fluminense volta a campo no domingo (15), contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília) no Alfredo Jaconi, após a pausa para a Data Fifa. Pela Libertadores, a partida de ida contra o Atlético-MG será no dia 18, no Maracanã.