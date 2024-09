Endrick volta a ser titular do Brasil, contra o Paraguai, pelas Eliminatórias - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 09/09/2024 12:20 | Atualizado 09/09/2024 12:23

O jovem atacante do Real Madrid entrou no lugar de Luiz Henrique no treino desta segunda (9), o último antes do confronto pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O técnico Dorival Junior escalará Endrick entre os titulares do Brasil para o jogo de terça-feira (10) às 21h30 (de Brasília), contra o Paraguai, em Assunção.no treino desta segunda (9), o último antes do confronto pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Essa foi a única mudança testada na atividade em Curitiba em relação à equipe que venceu o Equador por 1 a 0, na sexta-feira. À tarde, a delegação brasileira viaja a Assunção.



Com a entrada de Endrick, para jogar centralizado na área, Rodrygo é quem vai atuar pelo lado direito, no lugar de Luiz Henrique, do Botafogo. A formação já foi utilizada durante a Copa América.



Poupados do treino de domingo, Guilherme Arana, André, Lucas Paquetá e Vini Jr trabalharam sem limitações e estão confirmados.



A escalação do Brasil contra o Paraguai

Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Endrick e Vini Jr.