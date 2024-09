Vitor Roque foi o capitão do Brasil diante do México - Staff Images / CBF

Publicado 09/09/2024 19:30

Rio - Atacante da seleção brasileira sub-20, Vitor Roque celebrou o gol marcado na vitória por 3 a 2 sobre o México, no último domingo (8), em São Januário . O camisa 9 foi o capitão do Brasil e um dos responsáveis por balançar as redes na partida."Estou feliz demais, marcar com essa camisa é um orgulho. É um sonho sempre estar aqui. Fico muito contente pelo gol e pela vitória", declarou o centroavante após o confronto.Vitor Roque também agradeceu aos torcedores pelo carinho recebido na saída do gramado. "A torcida nos apoiou nesse jogo difícil. Foi sofrido, mas conseguimos vencer no último minuto e isso é o mais importante", disse. O Brasil já havia superado o México em São Januário na última quinta-feira (5), por 2 a 1 . Os amistosos fazem parte da preparação para o Sul-Americano Sub-20, no Peru, em janeiro de 2025.