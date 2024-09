O ex-atacante Giuly viu o início de Messi no Barcelona e perdeu a vaga no time titular para ele - Reprodução de Instagram

Publicado 09/09/2024 16:15

Giuly atuou por três temporadas pelo Barcelona, j. Entretanto, o ex-atacante francês não consegue convencer os filhos de que dividiu os gramados com o craque argentino.

"Sabe o que eu digo aos meus filhos? Que joguei com Messi. E eles não acreditam em mim, mas eu joguei lá durante três anos e ele chegou para ficar com o meu lugar", disse o ex-Barcelona em entrevista ao jornal espanhol 'Sport'.



Giuly era titular do ataque em 2004, ano em que Messi disputou a primeira partida profissional pelo clube catalão. Mas, com o passar do tempo, passou a perder espaço na equipe justamente para o argentino, e decidiu sair ao fim da temporada 2006/07.



"Tinha mais um ano de contrato, e, quando o Frank (Rijkaard, técnico à época) me disse que iria ficar no banco depois de três anos como titular por tantos jogos... É um tema difícil. Eu sei que o Leo (Messi) é um fenômeno. Eu sabia disso, mas eu gostava de jogar. E não tinha 35 anos. Com essa idade claro que ficaria, mas tinha mais opções e vontade de jogar mais", explicou.