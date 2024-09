Neymar segue com trabalhos físicos no processo de recuperação de grave lesão no joelho esquerdo - Reprodução de Instagram

Neymar segue com trabalhos físicos no processo de recuperação de grave lesão no joelho esquerdoReprodução de Instagram

Publicado 09/09/2024 10:26

postar mais uma imagem de treino físico, desta vez com uma mensagem sobre o momento dele. Neymar precisa de mais dois meses de trabalho de recuperação de grave lesão no joelho esquerdo e, por isso, só deve retornar aos gramados em janeiro de 2025 . Após notícia publicada pelo jornal saudita 'Ariyadhiah', o camisa 10 do Al-Hilal foi às redes sociais para, desta vez com uma mensagem sobre o momento dele.

"Trabalhe em silêncio. Não desista", escreveu.



Com a nova previsão, Neymar completará mais de um ano sem jogar, desde que machucou-se em outubro de 2023, na derrota da seleção brasileira por 2 a 0 para o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Leia mais: Vini Jr reencontra vítima favorita e busca convencer na Seleção

Na semana passada, o brasileiro compartilhou um vídeo de treino de finalizações, mas ainda não havia iniciado os trabalhos de transição para o campo. Ainda assim, havia a expectativa de que ele pudesse retornar ainda em 2024.

pretende tirá-lo na liga de inscritos na liga saudita e inclui-lo somente em janeiro. Mesmo sem saber se poderia contar com Neymar até o fim do ano, Agora, o Al-Hilale inclui-lo somente em janeiro. Mesmo sem saber se poderia contar com Neymar até o fim do ano, o clube optou por colocá-lo no lugar de Renan Lodi. O Al-Hilal possui nove jogadores estrangeiros com mais de 21 anos — o limite são oito.

Com apenas três partidas feitas pelo Al-Hilal no Campeonato Saudita, o brasileiro terá apenas mais seis meses para atuar pelo clube. Afinal, o contrato termina em junho de 2025.