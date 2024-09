Neymar está perto de voltar aos gramados - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 01/09/2024 15:47

decidiu apostar no retorno do atacante, que segue sem prazo para jogar após grave lesão no joelho esquerdo. O Al-Hilal vai inscrever Neymar no Campeonato Saudita, mesmo sem saber se poderá contar com ele até o fim do ano. O clube vivia esse dilema nos últimos dias.

Com a decisão de inscrever Neymar, sobrou para outro brasileiro. Renan Lodi, que chegou em janeiro, sairá da lista. A informação é do jornal saudita 'Al Riyadiah'.

perdeu espaço no elenco com O lateral-esquerdocom a chegada de João Cancelo para esta temporada, assim como de Moteb Al Harbi, da Arábia Saudita.

Entenda a situação de Neymar



O regulamento para esta temporada do Campeonato Saudita ampliou o limite para 10 jogadores estrangeiros em cada elenco. Entretanto, dois deles precisam ter nascido a partir de 2003.

E o Al-Hilal possui nove jogadores estrangeiros com mais de 21 anos. Por isso, precisa tirar um para abrir espaço para Neymar. Caso contrário, só poderá inscrevê-lo em janeiro.



Entretanto, o brasileiro segue com a recuperação de cirurgia no joelho esquerdo, realizada em novembro. Ele tem feito trabalho de reforço muscular e ainda não treinou com o elenco.

Al-Hilal acerta com outro brasileiro

O décimo estrangeiro está perto de ser anunciado. É Marcos Leonardo, ex-Santos e atualmente no Benfica.

Segundo a imprensa europeia, já há acerto para a negociação, que gira em torno de 40 milhões de euros (cerca de R4 250 milhões). O jogador de 21 anos entrará como um dos dois estrangeiros nascidos a partir de 2003.