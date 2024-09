Ian Glavinovich, do Newell's Old Boys, entrou na mira do Vasco - Reprodução/Redes sociais

Publicado 01/09/2024 21:53

Rio - O Vasco tenta agir nas últimas horas da janela de transferências do segundo semestre e abriu negociações pela contratação do zagueiro Ian Glavinovich, jogador de 22 que defende o Newell's Old Boys, da Argentina. As informações são do jornalista Uriel Iugit.

A primeira proposta da diretoria cruz-maltina foi prontamente recusada pelo Newell's Old Boys. A ideia é de uma assinatura por empréstimo, mas o clube argentino trava queda de braço acenando com a necessidade de uma compensação financeira.

A chegada de um defensor era tratada como grande foco para a janela, que se encerra nesta segunda-feira (2). O Vasco chegou a tentar Rafael Tolói, da Atalanta, e Luan Peres, do Fenerbahçe, sem sucesso.

Revelado pelo próprio Newell's, Ian Glavinovich tem 29 partidas disputadas pelo clube. Seu contrato vai até dezembro de 2025. Ele foi convocado em 2023 para a seleção da Argentina na categoria sub-23.