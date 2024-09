Erick Marcus fez 32 jogos, dois gols e duas assistências pelo Vasco no profissional até aqui - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 01/09/2024



Rio - O Vasco acertou o empréstimo do atacante Erick Marcus ao Ludogorets, da Bulgária. O atacante selou vínculo até o fim da temporada europeia com uma opção de compra atrelada ao contrato, de acordo com a jornalista Aline Nastari, da 'TNT Sports'. A ideia do Cruz-Maltino é aliviar ainda mais a folha salarial.

O jovem de 20 anos recebeu poucas oportunidades nesta temporada. Até aqui, entrou em campo nove vezes - uma como titular, no Campeonato Carioca.



Ao todo, Erick Marcus fez 32 jogos com a camisa cruz-maltina no elenco profissional, com dois gols e duas assistências.