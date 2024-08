Comemoração de Puma Rodríguez, do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Comemoração de Puma Rodríguez, do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 30/08/2024 17:08

A camisa que usou contra o Furacão levou o nome do amigo . Além disso, depois de balançar as redes, ele levantou a parte de trás do uniforme para dedicar o gol a Izquierdo.

"Muito difícil a cabeça do jogador depois do que aconteceu com ele. Um companheiro, um amigo, jogamos juntos, temos o mesmo empresário. Mandar um beijo para a família e amigos dele", disse Puma.

Puma, do Vasco, jogou com o nome de Izquierdo na camisa Matheus Lima/Vasco

As homenagens não pararam por aí. Durante a entrevista aos jornalistas na zona mista de São Januário, Puma mostrou uma camisa do Vasco que levava a seguinte frase no espaço master: "Força, família Izquierdo. Q.E.P.D (Que em paz descanse), Juan". Na parte de trás, estava o nome do zagueiro e o número 3, que usava no Nacional (URU).

Puma mostra uma camisa do Vasco em homenagem a Juan Izquierdo #ODia pic.twitter.com/2QJXOABPi3 — João Alexandre Borges (@JABorges_) August 30, 2024

Hoje, Puma é o lateral-direito reserva do Vasco. Paulo Henrique é o titular e já se firmou na posição, mas ficou de fora da partida contra o Athletico porque estava suspenso. Com isso, o uruguaio ganhou oportunidade e soube aproveitá-la.

"Venho me preparando há muito tempo para jogar. Paulo Henrique está num bom momento. A gente tem que estar preparado para, quando entrar no jogo, fazer as coisas bem, dar o melhor para o time. Difícil, obviamente, pela perda do Izquierdo", pontou o jogador.

Puma fez o primeiro gol do Vasco na vitória sobre o Athletico Matheus Lima/Vasco

O uruguaio ainda findou um jejum de gols na carreira. Ele havia marcado pela última vez na derrota por 4 a 2 para o Corinthians, no dia 28 de novembro de 2023.

No jogo desta quinta-feira, durante um ataque do Vasco, Puma se posicionou dentro da área, recebeu ótimo passe de Rayan e acertou um chutaço no ângulo, sem chances de defesa para Léo Linck.

"Foi uma jogada que faço muito. Quando a bola está fora, eu entro dentro da área para finalizar. Foi uma bola que quis chutar nesse canto. Foi um golaço. Muito feliz, muito feliz pelo time, que virou o jogo. Estava um pouquinho (com saudade de marcar). O último gol havia sido há muito tempo", concluiu Puma.