Vasco derrotou o Athletico-PR - Matheus Lima/Vasco

Vasco derrotou o Athletico-PRMatheus Lima/Vasco

Publicado 30/08/2024 07:20 | Atualizado 30/08/2024 07:26

Rio - A sequência contra o Athletico em São Januário mostrou que o Vasco ainda precisa corrigir um problema, mas também deixou evidente a força do grupo. O Cruz-Maltino saiu atrás no marcador nos dois jogos desta semana, diante do Furacão. Entretanto, manteve a cabeça no lugar e construiu a virada em ambas as partidas. Tanto na segunda-feira, pelo Brasileirão, quanto na quinta, pela Copa do Brasil, o time carioca venceu o adversário por 2 a 1.

O tema esteve presente na coletiva de Rafael Paiva. O treinador ressaltou, claro, que o time não gosta de sair atrás no marcador, mas deu destaque para o trabalho psicológico do time para buscar as viradas. Além disso, lembrou da força da torcida em São Januário.

"A gente tem tomado mais gols do que a gente gostaria antes de fazer. Mas acho que fica realmente a capacidade que a gente tem tido de se controlar. Tem um trabalho psicológico por trás, dentro de campo, multidisciplinar, de todos os atletas, de poder virar o jogo. Não gostaríamos de tomar esses gols, mas a torcida empurra muito e temos condição de ganhar. Ainda mais dentro de casa", disse Rafael Paiva.