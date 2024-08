Puma Rodríguez homenageou o ex-companheiro Izquierdo em seu gol na vitória do Vasco - THIAGO RIBEIRO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

Puma foi titular no Cruz-Maltino devido à suspensão de Paulo Henrique e não decepcionou. Além do gol, ele colaborou na parte defensiva e teve atuação regular. Perguntado sobre a beleza do tento anotado, que empatou a partida, o jogador afirmou ter sido mais bonito do que o de Hugo Moura, que virou o placar.

"Foi mais bonito sim (risos). O segundo importou muito porque ganhamos o jogo e a verdade é que estou muito feliz e emocionado pela vitória", disse o lateral-direito uruguaio.

O jogador, que veste a camisa de número dois, fez uma homenagem e carregou o nome de Izquierdo, seu companheiro nos tempos de Nacional, em 2022. Emocionado, Puma dedicou o gol ao zagueiro, que morreu aos 27 anos.

"A verdade é que fico muito emocionado porque na vida, juntamente, se leva um amigo, um companheiro e aproveito para mandar abraços para a família também. A verdade é que não posso falar muito porque fico muito emocionado. Esse gol de hoje foi para ele."

Após o jogo, em passagem pela zona mista de São Januário, o uruguaio mostrou uma camisa especial em homenagem a Juan Izquierdo.

Com o resultado, o Cruz-Maltino joga por um empate a volta, na Ligga Arena. A partida valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil será disputada no dia 11 de setembro, às 21h30.