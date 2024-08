Diretor executivo do Vasco, Marcelo Sant'Ana, ao lado de Pedrinho, presidente do clube carioca - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 29/08/2024 08:22

Rio - A janela de transferência está nos seus últimos dias e o Vasco corre contra o tempo para buscar novas contratações. O diretor executivo do Vasco, Marcelo Sant'Ana, confirmou que o clube carioca deseja a chegada de até dois nomes, mas reforçou que o Cruz-Maltino fez no seu entendimento um bom papel em relação aos reforços para o segundo semestre.

"Vasco contratou cinco atletas até agora, se não me engano o que mais contratou foi sete. Se houver possibilidade, o Vasco trará um ou dois jogadores a mais. Mas que qualifiquem de verdade, não para justificar uma contratação. Tem que qualificar o elenco de verdade, nesta temporada e nas temporadas seguintes", disse em coletiva.



O dirigente avaliou a postura do Vasco no primeiro semestre e fez críticas ao investimento feito pelo clube carioca naquele momento. Os gastos atrapalharam o Cruz-Maltino em relação ao planejamento financeiro.

"O que a gente tem buscado é qualificar o elenco respeitando nossas limitações. No primeiro semestre, Vasco já foi muito agressivo nas transferências com contratações. Vasco se comprometeu em investir mais de 16 milhões de euros. A gente tem que pagar algumas situações que estavam em aberto da temporada passada. Na atual janela, Vasco tinha dois riscos de transferban, Vasco tem mais um risco na janela de janeiro por pagamentos que foram estabelecidos no ano passado e que não foram cumpridos. Então tem que ter responsabilidade para pensar o Vasco", concluiu.