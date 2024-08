Puma Rodríguez estampará o nome de Izquierdo nas costas diante do Athletico-PR - Leandro Amorim / Vasco

Puma Rodríguez estampará o nome de Izquierdo nas costas diante do Athletico-PRLeandro Amorim / Vasco

Publicado 29/08/2024 19:47

A camisa 2 de Puma Rodríguez estampará o nome do ex-companheiro de time.

O nosso lateral-direito Puma Rodríguez irá homenagear Juan Izquierdo em sua camisa no jogo de hoje.



Ambos foram companheiros de clube no @nacional, em 2022.



As equipes entram em campo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em São Januário. A vaga na próxima fase será definida no dia 11 de setembro, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada.

A morte de Izquierdo

Juan Manuel Izquierdo Viana, do Uruguai, morreu na terça-feira (27), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em "decorrência de morte encefálica após parada cardiorrespiratória".



Ele estava internado desde a última quinta (22), quando desmaiou em campo diante do São Paulo, no Morumbi, pelas oitavas de final da Libertadores. O jogador de 27 anos teve uma arritmia cardíaca durante a partida.



Na ambulância, ainda sofreu uma parada cardíaca. Os dois problemas no coração afetaram a circulação de oxigênio no cérebro.



O boletim médico divulgado no domingo (25) já havia constatado que era grave a condição do jogador e que seu quadro havia piorado depois que foram identificados progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão do crânio.