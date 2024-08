Faixa da torcida do Vasco em resposta a fala preconceituosa de um jornalista sobre o clube - João Alexandre Borges / Agência O Dia

Faixa da torcida do Vasco em resposta a fala preconceituosa de um jornalista sobre o clubeJoão Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 29/08/2024 18:51 | Atualizado 29/08/2024 19:00

Rio - Torcedores do Vasco estenderam uma faixa, que diz "orgulho de ser Zona Norte, orgulho de ser Barreira do Vasco", na social de São Januário, antes da partida desta quinta-feira (29), contra o Ahtletico-PR, às 20h pela Copa do Brasil. O ato é em resposta ao comentário preconceituoso de um radialista paranaense , na terça (27), sobre o Gigante da Colina.

Carneiro Neto, da Rádio CBN de Curitiba, taxou o Cruz-Maltino de "time muito agressivo" e afirmou que o motivo é o fato de estar na Zona Norte do Rio. O comentário causou polêmica entre os torcedores do clube nas redes sociais, o que levou o presidente Pedrinho a se pronunciar e repudiar o comentário do locutor.



Com a repercussão negativa, Carneiro logo se desculpou e garantiu que não havia sido "bem interpretado".

Briga após o jogo gerou fala

A confusão envolvendo um dos seguranças do Vasco com jogadores do Athletico-PR após o duelo entre as equipes, na última segunda (26), pelo Brasileirão, foi o que gerou a fala do jornalista. Betinho, como é conhecido, afirmou que "tentou se defender" na briga, que ocorreu quando o atacante Di Yorio, do clube paranaense, ao se dirigir para o vestiário, gesticulou para o funcionário do Cruz-Maltino.

"O Vasco sempre foi um time muito agressivo, de Zona Norte, né? Porque Fluminense, Botafogo e Flamengo são Zona Sul. Sempre existe uma brincadeira que Zona Norte é barra pesada, e cada vez mais. Agora, não é aceitável que isso aconteça, de um funcionário travestido de segurança ir lá tirar satisfação. Isso é um absurdo, e se ele está armado, por exemplo? Ele vai dar um tiro? Quer dizer, jogador morre assassinado em São Januário. Aí tem que botar no epitáfio do Eurico Miranda. Não é possível, né? A escola é muito ruim em São Januário", disse Carneiro Neto.