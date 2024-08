Puma Rodríguez marcou na vitória do Vasco sobre o Athletico-PR na Copa do Brasil - Matheus Lima/Vasco

Puma Rodríguez marcou na vitória do Vasco sobre o Athletico-PR na Copa do BrasilMatheus Lima/Vasco

Publicado 29/08/2024 22:06

Rio - Mais uma vez o Vasco mostrou que é o time da virada, assim como fez na última rodada disputada no Brasileirão. Na noite desta quinta-feira (29), pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, em São Januário, a equipe comandada por Rafael Paiva saiu novamente atrás do marcador, conseguiu a virada sobre o Athletico-PR no segundo tempo e conquistou a vitória pelo placar de 2 a 1. Roteiros muito parecidos e que premiam confrontos grandes entre as equipes.

Com o resultado, o Cruz-Maltino joga por um empate a volta, na Ligga Arena. A partida valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil será disputada no dia 11 de setembro, às 21h30.

O jogo



Assim como no primeiro encontro da sequência entre as equipes, na última segunda-feira, pelo Brasileirão, o primeiro tempo foi equilibrado do tamanho do confronto: um grande choque de ideias envolvendo posse de bola e velocidade pelos lados. O Vasco, por sua vez, sentiu um pouco mais o peso dos desfalques em relação ao último jogo - sem Adson e Paulo Henrique, e novamente sem Coutinho e David.



Para repetir o roteiro da partida em São Januário, o Athletico soube aproveitar bem os espaços dados para construir o jogo. O Cruz-Maltino, por sua vez, apostou muito no lado esquerdo com Emerson Rodríguez e Lucas Piton, mas sem êxito. Quem deu as cartas foi o Furacão.



O placar foi aberto aos 31 minutos de partida na Colina Histórica. Canobbio cruzou da esquerda, Mastriani subiu sozinho e ajeitou de cabeça para Christian, que dominou livre frente a frente com Léo Jardim e encheu o pé para estufar a rede. Merecimento do time paranaense na primeira etapa.

O time da virada

Na volta do intervalo, a partida ganhou em emoção na casa do Cruz-Maltino. Rafael Paiva viu sua equipe passar maus bocados logo nas primeiras movimentações - uma com finalização de Mastriani para fora e outra chegada de Canobbio - e considerável queda de desempenho nas disputas por primeira e segunda bola.



Era preciso algo diferente para buscar o resultado. Pensando nisso, o técnico cruz-maltino promoveu entradas de Sforza e Leandrinho para dar dinâmica, além da estreia de Jean David, chileno recém-contratado. Ele entrou no lugar de Payet, que, com um jogo abaixo, recebeu algumas vaias da torcida. E deu resultado.



O Vasco foi para a pressão após as trocas e chegou ao empate aos 34 minutos. O estreante Jean David cruzou pela faixa central do gramado, Rayan ajeitou de peito, e Puma Rodríguez acertou uma bomba no ângulo para marcar um golaço e deixar tudo igual. O time da virada acordou e repetiu a dose para levar vantagem.



Já nos apagar das luzes, aos 47 minutos da segunda etapa, veio a famosa "lei do ex" para dar a vitória ao Gigante da Colina e a vantagem no mata-mata. Lucas Piton cobrou escanteio da esquerda, João Victor escorou e Hugo Moura completou para o gol, de cabeça. 2 a 1 Vasco em São Januário - ele já havia marcado no duelo pelo Brasileirão, mas que foi anulado por posição irregular.



Com a bola rolando, foi o último ato do jogo. Teve tempo apenas para as expulsões de João Victor, do Vasco, e Di Yorio, do Athletico-PR, por confusão no meio do gramado. Confronto aberto, vantagem do Cruz-Maltino e decisão no dia 11 de setembro.

FICHA TÉCNICA



VASCO 2 X 1 ATHLETICO-PR



Local: São Januário

Data e hora: 29/8 (quinta-feira), às 20h (de Brasília)

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Nailton Junior Oliveira



Gols: Puma Rodríguez 34'/2ºT e Hugo Moura 47'/2ºT (VAS); Christian 31'/1ºT (CAP)



Cartões amarelos: João Victor e Vegetti (VAS); Thiago Heleno, Christian, Canobbio e Mycael (CAP)



Cartões vermelhos: João Victor (VAS) e Di Yorio (CAP)



VASCO: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Maicon, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Sforza) e Payet (Jean David); Rayan (GB), Emerson Rodríguez (Leandrinho) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.



ATHLETICO-PR: Léo Linck, Erick, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Christian (João Cruz) e Zapelli; Cuello (Nikão), Canobbio e Mastriani (Di Yorio0. Técnico: Martín Varini.