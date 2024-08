Rafael Paiva, técnico do Vasco, em entrevista coletiva - Reprodução/Vasco TV

Publicado 29/08/2024 23:52

Rio - Assim como foi na partida pelo Brasileirão, o Vasco venceu o Athletico-PR de virada pelo placar 2 a 1 , nesta quinta-feira (29), em São Januário, mas em duelo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico Rafael Paiva comemorou o resultado e valorizou mais uma vez a reação da equipe.

"A gente tem tomado mais gols do que a gente gostaria antes de fazer. Mas acho que fica realmente a capacidade que a gente tem tido de se controlar. Tem um trabalho psicológico por trás, dentro de campo, multidisciplinar, de todos os atletas, de poder virar o jogo. Não gostaríamos de tomar esses gols, mas a torcida empurra muito e temos condição de ganhar. Ainda mais dentro de casa", iniciou.

Com o resultado em casa, o Vasco joga por um empate na volta, na Ligga Arena. A partida valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil será disputada no dia 11 de setembro, às 21h30. De olho na sequência e com alguns desfalques, Paiva optou por não se lamentar tanto.

"Não adianta a gente ficar choramingando. Elas acontecem. Vemos outras equipes perdendo jogadores também e temos que acreditar no grupo que a gente tem. Os atletas que estão entrando entenderam isso. Por mais que mude característica. Estamos conseguindo buscar as vitórias, buscar jogadores, isso é o mais importante. É difícil perfeito David, Adson, João... mas a gente tem qualidade no elenco para suprir e buscar alternativas."



Confira outras respostas de Rafael Paiva:

Brilho dos jovens

"Acredito muito no elenco que temos. Essa mescla de jogadores experientes com jovens, de idade sub-20. Estamos conseguindo potencializá-los, algumas sessões de treino a mais, colocar algumas ideias em prática. Isso vai fazer diferença para buscar vitórias, continuarmos fortes no segundo tempo. Acho que mais atletas estão entendendo o que a gente busca, o caminho de buscar mais vitórias, pontuar sempre, ganhar em casa. Estamos conseguindo deixar mais jogadores do grupo no nível que a gente quer, técnico, tático, psicológico. É fortalecer e qualificar os jogadores que temos, que têm muito potencial."

Vantagem

"É muito difícil jogar num sintético como é lá, a bola fica muito rápida. Por mais que a gente já tenha jogado lá, no jogo é diferente, você sente o início. O início de jogo deles é muito forte. Vai ser um jogo muito difícil. É uma boa vantagem, mas para mim está muito aberto ainda. Temos que estar extremamente concentrados. É a mínima vantagem possível, e temos consciência disso. Teremos que trabalhar e batalhar muito no jogo, tentar jogar também. Se formos lá para defender, sabemos que eles são muito fortes, atacam muito. Para nós, o jogo está muito aberto. Temos que estar muito focados para fazer um grande jogo lá e chegar entre os quatro da Copa do Brasil."

Planejamento no Brasileirão



"A respeito do jogo contra o Vitória, ainda não definimos o plano. Era fundamental esperar o jogo acabar para ver o contexto. Não tínhamos dúvida que a intensidade seria altíssima. Precisamos ver como os atletas vão estar amanhã, para perceber as trocas que teremos que fazer, se necessário. A partir de amanhã vamos pensar no Vitória. Não consigo te adiantar nada agora."

Payet

"Essa conversa tivemos antes do jogo começar. Sabíamos que o jogo poderia caminhar para esse sentido, de o Athletico tentar recortar mais, deixar o jogo mais tenso ou mais parado. Sabíamos que o fator casa era importante, precisávamos buscar essa vantagem. Tínhamos que tentar acelerar mais o jogo. Realmente vai irritando. Para um pouco o jogo, o goleiro caiu algumas vezes. Sabíamos que tínhamos que manter o nível de concentração. No campo, é a forma de eles extravasarem. O Payet sentiu um pouco mais, ficou um pouco mais irritado, mas também faz parte do contexto do jogo. A gente sabia que teria que passar por cima disso também, e conseguiu. O mais importante é que saímos com a vitória, independente da forma que foi. Isso vai nos calejando, deixando mais fortes. Jogos de copa têm essa característica. Temos que passar por tudo isso se quisermos avançar de fase."