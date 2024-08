Hugo Moura marcou o gol da vitória do Vasco sobre o Athletico na Copa do Brasil - Matheus Lima/Vasco

Hugo Moura marcou o gol da vitória do Vasco sobre o Athletico na Copa do BrasilMatheus Lima/Vasco

Publicado 29/08/2024 23:21

Rio - Hugo Moura fez valer a famosa "lei do ex" no duelo entre Vasco e Athletico-PR, em São Januário, nesta quinta-feira (29), vencido por 2 a 1 pelo Cruz-Maltino na ida das quartas de final da Copa do Brasil . O volante valorizou a vantagem construída no mata-mata, mas fez uma cobrança: atitude para sair na frente e não precisar jogar para reverter o marcador.

"Eu acho que a gente tem que parar um pouquinho de ficar correndo atrás do resultado. A gente sabe que aqui dentro a gente é muito forte, mas vai ter um dia que não vai dar pra virar. Então a gente tem que estar concentrado do começo ao fim. Muito feliz pelo gol, pela partida. Ainda faltam 90 minutos e a gente vai buscar agora pensar um pouco no Brasileiro para depois voltar na Copa do Brasil", disse Hugo, em entrevista ao "Prime Video".

O volante já havia marcado um gol na vitória da última segunda-feira, também de virada e pelo mesmo placar, em duelo válido Brasileirão, mas o tento anotado foi anulado por impedimento. Desta vez, Hugo Moura puniu o ex-clube e deixou o Vasco em boas condições.

"Deus estava preparando algo maravilhoso, para mim não foi naquele dia. Eu continuei trabalhando e agora é descansar um pouquinho porque domingo tem mais", finalizou.

Com o resultado, o Cruz-Maltino joga por um empate a volta, na Ligga Arena. A partida valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil será disputada no dia 11 de setembro, às 21h30.