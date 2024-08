Hugo Moura marcou o gol da vitória do Vasco sobre o Athletico na Copa do Brasil - Matheus Lima/Vasco

Hugo Moura marcou o gol da vitória do Vasco sobre o Athletico na Copa do BrasilMatheus Lima/Vasco

Publicado 30/08/2024 09:52 | Atualizado 30/08/2024 10:53

Rio - Hugo Moura vive um momento especial com a camisa do Vasco. O jogador, de 26 anos, foi decisivo na vitória de virada sobre o Athletico-PR por 2 a 1, nesta quinta-feira (29), em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, e foi eleito o melhor jogador em campo. O gol coroou a boa fase do volante com a camisa vascaína.

Foi o primeiro gol de Hugo Moura pelo Vasco. O jogador chegou a marca contra o mesmo Athletico-PR no última segunda-feira (26), mas o gol foi anulado. Desta vez, no entanto, a condição foi legal, e o gol deixou o Cruz-Maltino em vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil.

A sequência de gols contra o Athletico-PR também marca a volta por cima de Hugo Moura no Vasco. Em sua estreia, o volante foi expulso justamente contra o time paranaense, o seu ex-clube. Portanto, o jogador precisou conquistar a torcida a cada jogo. Ao todo, são 20 jogos, um gol e três assistências.

Com a vantagem, o Vasco pode até empatar para avançar à semifinal da Copa do Brasil. O jogo de volta será no dia 11, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. Antes, o Cruz-Maltino enfrenta o Vitória, neste domingo (1), às 18h30, no Barradão, pela 25ª rodada do Brasileirão.