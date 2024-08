Barradão é o estádio do Vitória - Divulgação

Barradão é o estádio do VitóriaDivulgação

Publicado 30/08/2024 17:41

Rio - Sem perder há um mês, o Vasco terá um desafio para manter a sequência positiva na temporada. O Cruz-Maltino só derrotou o Vitória, adversário deste domingo (1º), duas vezes como visitante no Barradão. A bola para o duelo rola às 18h30 (de Brasília).

Os dois triunfos do Gigante da Colina são recentes. Em 2017, goleada por 4 a 1 pelo Brasileirão daquele ano. O zagueiro Kanu, que também marcou contra, os atacantes Thalles e Paulo Victor e o meia Guilherme decretaram a vitória cruz-maltina. Quatro anos mais tarde, em 2021, pela Série B, o Gigante da Colina venceu por 1 a 0, com gol de Sarrafiore.



No geral, no estádio do clube baiano, são duas vitórias do Vasco, um empate e 12 derrotas. Há, inclusive, outros dez duelos entre os clubes na história. Porém, eles não foram realizados no Barradão.

Sair com três pontos de Salvador, além de aumentar o retrospecto negativo, ajudaria a equipe comandada por Rafael Paiva a se aproximar do G-6. Atualmente, são oito pontos atrás do Bahia, que abre a zona de classificação para a Libertadores.